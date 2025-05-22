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Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 22 травня російські терористи запустили проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та 128 дронів. Внаслідок обстрілу постраждали чотири області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну: 

  • балістичною ракетою "Іскандер-М" із району російського Таганрога; 
  • 128-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда. 

До відбиття повітряної атаки були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11 ранку протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити загалом 112 дронів на сході, півночі, півдні й в центрі країни. Серед них: 

  • 74 - збито вогневими засобами ураження;
  • 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ без негативних наслідків.

Через обстріл постраждали: 

  • Дніпропетровська; 
  • Донецька; 
  • Харківська; 
  • Миколаївська області. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють Україну застосовуючи різні типа ракет, безпілотні літальні апарати, артилерію та керовані авіаційні бомби. Під удар потрапляє й цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 21 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 76 безпілотників Shahed та імітаторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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