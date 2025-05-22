Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють Україну застосовуючи різні типа ракет, безпілотні літальні апарати, артилерію та керовані авіаційні бомби. Під удар потрапляє й цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 21 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 76 безпілотників Shahed та імітаторів.

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