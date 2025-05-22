Россия ночью запустила "Искандер-М" и более 120 дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают Украину применяя различные типы ракет, беспилотные летательные аппараты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Под удар попадает и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 21 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 76 беспилотников Shahed и имитаторов.

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