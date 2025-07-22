Росія вночі запустила дрони з трьох напрямків, є влучання, - Повітряні сили

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно застосовує проти України ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та БпЛА. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 21 липня ворог застосував 426 ударних безпілотників.

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