Росія вночі запустила дрони з трьох напрямків, є влучання, - Повітряні сили

У ніч на 22 липня Російська Федерація (РФ) запустила більше 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та дронів-імітаторів. Є влучання у трьох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу безпілотники атакували з напрямків:
Станом на 09:00, як пишуть Повітряні сили, протиповітряна оборона (ППО) збила та подавила 26 ворожих дронів на півдні та сході країни. Також 7 БпЛА були локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Внаслідок обстрілу зафіксовано:
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно застосовує проти України ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та БпЛА. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 21 липня ворог застосував 426 ударних безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.