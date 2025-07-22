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Россия ночью запустила дроны с трех направлений, есть попадания, - Воздушные силы

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила дроны с трех направлений, есть попадания (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 22 июля Российская Федерация (РФ) запустила более 40 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Есть попадания в трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрелов беспилотники атаковали с направлений:

  • российского Приморско-Ахтарска;
  • временно оккупированных Чауда и Гвардейска;

По состоянию на 09:00, как пишут Воздушные силы, противовоздушная оборона (ПВО) сбила и подавила 26 вражеских дронов на юге и востоке страны. Также 7 БпЛА были локационно потеряны и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате обстрела зафиксировано:

  • попадание девяти дронов в трех локациях;
  • падение сбитых дронов и обломков на 3 локациях.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно применяет против Украины ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и БПЛА. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 21 июля враг применил 426 ударных беспилотников.

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Воздушные силы Украины