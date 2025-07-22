Россия ночью запустила дроны с трех направлений, есть попадания, - Воздушные силы

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно применяет против Украины ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и БПЛА. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 21 июля враг применил 426 ударных беспилотников.

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