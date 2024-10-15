Росія вночі запустила дев'ять ракет та майже 20 дронів: скільки збила ППО

Цієї ночі Росія запустила:

сім зенітних керованих ракет С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях із повітряного простору Курської області;

17 ударних безпілотників із території Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття нападу була залучена:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.

Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.

Обстріли України

Протягом останніх майже двох місяців російські терористи кожної ночі обстрілюють Україну "Шахедами" та ракетами. Виключення стала ніч на 14 жовтня, яка була"тихою".

Вчора ж, 14 жовтня, повітряну тривогу в низці областей почали оголошувати вже після 21 години. Тоді ж ворог запустив проти України "Шахеди".

Зокрема вночі пролунали вибухи у Миколаєві.