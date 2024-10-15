Россия ночью запустила девять ракет и почти 20 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 15 октября Российская Федерация в очередной раз прибегла к обстрелам Украины. На этот раз запустила девять ракет и почти 20 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Этой ночью Россия запустила:
К отражению нападения была привлечена:
Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 12 дронов в Николаевской, Киевской, Одесской и ряде других областей.
Четыре дрона были локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА сейчас находится в воздухе.
В последние почти два месяца российские террористы каждую ночь обстреливают Украину "Шахедами" и ракетами. Исключением стала ночь на 14 октября, которая была "тихой".
Вчера же, 14 октября, воздушную тревогу в ряде областей начали объявлять уже после 21 часа. Тогда же враг запустил против Украины "Шахеды".
В частности ночью раздались взрывы в Николаеве.
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