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Россия ночью запустила девять ракет и почти 20 дронов: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 15 октября Российская Федерация в очередной раз прибегла к обстрелам Украины. На этот раз запустила девять ракет и почти 20 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Этой ночью Россия запустила: 

  • семь зенитных управляемых ракет С-300/400 с территории временно оккупированного Крыма; 
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской и Сумской областях из воздушного пространства Курской области; 
  • 17 ударных беспилотников с территории Курска и Приморско-Ахтарска. 

К отражению нападения была привлечена: 

  • авиация; 
  • зенитные ракетные войска; 
  • подразделения РЭБ; 
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. 

Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 12 дронов в Николаевской, Киевской, Одесской и ряде других областей. 

Четыре дрона были локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА сейчас находится в воздухе.

Обстрелы Украины

В последние почти два месяца российские террористы каждую ночь обстреливают Украину "Шахедами" и ракетами. Исключением стала ночь на 14 октября, которая была "тихой".

Вчера же, 14 октября, воздушную тревогу в ряде областей начали объявлять уже после 21 часа. Тогда же враг запустил против Украины "Шахеды".

В частности ночью раздались взрывы в Николаеве.

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