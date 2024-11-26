Росія вночі запустила чотири "Іскандери" й майже 190 дронів: скільки збила ППО

Цієї ночі терористи атакували Україну:

чотирма ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей;

188 безпілотниками типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучалась:

авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

засоби РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку було збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській й низці інших областей.

96 безпілотників були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Ще п'ять дронів полетіли у бік Білорусі.

"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно здійснює атаки на міста й села України, що призводить до серйозних руйнувань інфраструктури та численних жертв серед цивільного населення. Для ударів застосовуються різні типи озброєнь, серед яких ракети, артилерія, ударні безпілотники та авіаційні засоби.

Минулої ночі терористи запустили по Україні 145 безпілотників. Тоді ж ППО вдалось знищити 71 дрон.