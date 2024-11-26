RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия ночью запустила четыре "Искандера" и почти 190 дронов: сколько сбило ПВО

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) сбила 76 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью террористы атаковали Украину: 

  • четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей; 
  • 188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. 

К отражению атаки привлекалась: 

  • авиация; 
  • зенитные ракетные подразделения; 
  • средства РЭБ; 
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. 

По состоянию на 9 утра было сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и ряде других областей. 

96 беспилотников были локально потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Беларуси

"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", - пишут Воздушные силы. 

Обстрелы Украины 

С момента начала полномасштабного вторжения Россия регулярно осуществляет атаки на города и села Украины, что приводит к серьезным разрушениям инфраструктуры и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Для ударов применяются различные типы вооружений, среди которых ракеты, артиллерия, ударные беспилотники и авиационные средства.

Прошлой ночью террористы запустили по Украине 145 беспилотников. Тогда же ПВО удалось уничтожить 71 дрон. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине