Росія вночі запустила більше сотні безпілотників: як відпрацювала ППО

Нічні обстріли Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує територію України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією, що створює серйозну загрозу для населення. Зокрема з минулого року терористи почали вдаватись до обстрілів майже кожної ночі. У ніч на 12 січня ворог запустив 94 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 60 дронів.

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