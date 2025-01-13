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Росія вночі запустила більше сотні безпілотників: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше сотні безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 січня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 78 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Ворог запускав безпілотники із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. 

До відбиття повітряної атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 78-и дронів у межах Полтавської, Київської, Черкаської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та низки інших областей. 

31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. 

Руйнування внаслідок нічної атаки 

"Через падіння збитих ворожих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Попередньо без жертв та постраждалих", - пишуть Повітряні сили. 

Нічні обстріли Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує територію України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією, що створює серйозну загрозу для населення. Зокрема з минулого року терористи почали вдаватись до обстрілів майже кожної ночі. У ніч на 12 січня ворог запустив 94 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 60 дронів.

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