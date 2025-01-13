Россия ночью запустила более сотни беспилотников: как отработала ПВО

Ночные обстрелы России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно атакует территорию Украины управляемыми авиационными бомбами (КАБ), беспилотниками, ракетами различных типов и артиллерией, что создает серьезную угрозу для населения. В частности, с прошлого года террористы начали прибегать к обстрелам почти каждую ночь. В ночь на 12 января враг запустил 94 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 60 дронов.

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