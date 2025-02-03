Росія вночі запустила більше 70 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала 71-м безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed й дронами інших типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 38 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.
Безпілотники ворог запускав з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 38 безпілотників у межах:
Ще 25 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали:
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Зокрема майже кожної ночі терористи запускають безпілотники. Наприклад, у ніч на 2 лютого росіяни запустили 55 дронів. Тоді ж ППО працювала в 10 областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.