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Росія вночі запустила більше 70 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 70 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 3 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала 71-м безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed й дронами інших типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 38 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Безпілотники ворог запускав з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 38 безпілотників у межах: 

  • Харківської; 
  • Полтавської; 
  • Київської; 
  • Сумської; 
  • Чернігівської; 
  • Черкаської; 
  • Запорізької; 
  • Дніпропетровської; 
  • Вінницької; 
  • Хмельницької областей. 

Ще 25 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок атаки постраждали: 

  • Сумська; 
  • Харківська; 
  • Черкаська області. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Зокрема майже кожної ночі терористи запускають безпілотники. Наприклад, у ніч на 2 лютого росіяни запустили 55 дронів. Тоді ж ППО працювала в 10 областях.

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