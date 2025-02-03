Россия ночью запустила более 70 дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. В частности почти каждую ночь террористы запускают беспилотники. Например, в ночь на 2 февраля россияне запустили 55 дронов. Тогда же ПВО работала в 10 областях.

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