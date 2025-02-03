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Россия ночью запустила более 70 дронов: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила более 70 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 февраля Российская Федерация (РФ) атаковала 71-м беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) типа Shahed и дронами других типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 38 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Беспилотники враг запускал с направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 38 беспилотников в пределах:

  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Киевской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкой областей.

Еще 25 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Черкасская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. В частности почти каждую ночь террористы запускают беспилотники. Например, в ночь на 2 февраля россияне запустили 55 дронов. Тогда же ПВО работала в 10 областях.

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