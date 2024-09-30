Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну декількома ракетами, а також ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Протиповітряна оборона (ППО) знищила 67 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telergam-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом ворог запустив по території Україні 76 засобів повітряного нападу, серед яких:
До відбиття атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Загалом вдалось знищити:
"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - пишуть Повітряні сили.
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно вдаються до масованих атак проти України. Зокрема під удар потрапляють об'єкти енергетичної інфраструктури.
У тому ж числі, майже кожної ночі ворог запускає по Україні безпілотники типу Shahed.
Як приклад, у ніч на 29 вересня терористи застосували 22 ударних дрони. Тоді ж ППО вдалось знищити 15 безпілотників.
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