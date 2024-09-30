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Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину несколькими ракетами, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 67 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил по территории Украины 76 средств воздушного нападения, среди которых: 

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области; 
  • одна противорадиолокационная ракета Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 73 ударных БпЛА типа Shahed, из районов российских Курска, Ейска, Орла. 

К отражению атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В целом удалось уничтожить: 

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 67 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской и ряде других областей. 

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - пишут Воздушные силы. 

Обстрелы Украины 

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным атакам против Украины. В частности под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры.  

В том же числе, почти каждую ночь враг запускает по Украине беспилотники типа Shahed. 

В качестве примера, в ночь на 29 сентября террористы применили 22 ударных дрона. Тогда же ПВО удалось уничтожить 15 беспилотников.

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