Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину несколькими ракетами, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 67 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В общем враг запустил по территории Украины 76 средств воздушного нападения, среди которых:
К отражению атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В целом удалось уничтожить:
"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - пишут Воздушные силы.
С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным атакам против Украины. В частности под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры.
В том же числе, почти каждую ночь враг запускает по Украине беспилотники типа Shahed.
В качестве примера, в ночь на 29 сентября террористы применили 22 ударных дрона. Тогда же ПВО удалось уничтожить 15 беспилотников.
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