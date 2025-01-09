Росія вночі запустила 70 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 січня росіяни запустили проти України 70 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й безпілотники-імітатори. До відбиття повітряної атаки залучалась авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Терористи запускали дрони із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряну атаку відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Повітряних сил;

Сили оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 46 дронів у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської областей.

Також 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджені приватні будинки у:

Харківській;

Сумській;

Черкаській областях.

Повітряні атаки проти України

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує українську територію засобами повітряного нападу, що створює серйозну загрозу для цивільних. Зокрема протягом останніх місяців терористи майже щодня вдаються до нічних атак.

Наприклад, у ніч на 8 січня, противник атакував Україну 64-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Тоді ж ППО вдалось знищити 41 ворожий дрон.