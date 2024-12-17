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Росія вночі запустила більше 30 дронів: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: ППО збила вночі 20 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 грудня Росія атакувала Україну 31-м безпілотним літальним апаратом. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 20 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог застосовував дрони типу Shahed й безпілотники інших типів. Запуск відбувався із районів російських Брянська та Орла. 

До відбиття атаки були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. 

Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 дронів й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Зокрема 10 дронів не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені. 

Ще один БпЛА перебуває у повітряному просторі України. 

Обстріли України 

Повномасштабна війна Росії проти України супроводжується ракетними, артилерійськими та дроновими атаками. Метою цих терористичних зусиль є не лише військові об'єкти, а й цивільна інфраструктура, житлові будинки, школи, лікарні, енергетичні та транспортні мережі.  

Чергова спроба атаки відбулась й сьогодні зранку, коли ворог направив безпілотники на Київ. Після роботи протиповітряної оборони (ППО) уламки дронів були виявлені у чотирьох районах столиці

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