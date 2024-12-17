Россия ночью запустила более 30 дронов: сколько сбила ПВО

Во время атаки враг применял дроны типа Shahed и беспилотники других типов. Запуск происходил из районов российских Брянска и Орла.

К отражению атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 20 дронов и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В частности 10 дронов не достигли своих целей и были локально потеряны.

Еще один БпЛА находится в воздушном пространстве Украины.

Обстрелы Украины

Полномасштабная война России против Украины сопровождается ракетными, артиллерийскими и дроновыми атаками. Целью этих террористических усилий являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, больницы, энергетические и транспортные сети.

Очередная попытка атаки состоялась и сегодня утром, когда враг направил беспилотники на Киев. После работы противовоздушной обороны (ПВО) обломки дронов были обнаружены в четырех районах столицы.