Атака дронів на Київ: у місті зафіксовано падіння уламків в низці районів

Ілюстративне фото: у Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів (Getty Images)

Внаслідок атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Києві зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Внаслідок атаки дронів: в Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні;

пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні; в Печерському районі пошкоджено вікно в житловому будинку;

пошкоджено вікно в житловому будинку; в Дніпровському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку;

пошкоджено скління вікон в житловому будинку; в Голосіївському районі виявлено уламок у дворі житлового будинку. "Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додав Попко. Атака дронів на Київ О 09:47 у Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ), своєю чергою, попередили громадян про рух дронів у північній частині столиці. Через деякий час у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко попередив про роботу протиповітряної оборони (ППО), а також рух дрона в напрямку центра міста. Вже о 10:03 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.