Атака дронів на Київ: у місті зафіксовано падіння уламків в низці районів
Внаслідок атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Києві зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.
Внаслідок атаки дронів:
- в Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні;
- в Печерському районі пошкоджено вікно в житловому будинку;
- в Дніпровському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку;
- в Голосіївському районі виявлено уламок у дворі житлового будинку.
"Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додав Попко.
Атака дронів на Київ
О 09:47 у Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ), своєю чергою, попередили громадян про рух дронів у північній частині столиці.
Через деякий час у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко попередив про роботу протиповітряної оборони (ППО), а також рух дрона в напрямку центра міста.
Вже о 10:03 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
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