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Россия ночью запустила более 30 дронов: сколько сбила ПВО

Вторник 17 декабря 2024 12:34
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Россия ночью запустила более 30 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: ПВО сбила ночью 20 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 17 декабря Россия атаковала Украину 31-м беспилотным летательным аппаратом. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 20 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки враг применял дроны типа Shahed и беспилотники других типов. Запуск происходил из районов российских Брянска и Орла.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 20 дронов и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В частности 10 дронов не достигли своих целей и были локально потеряны.

Еще один БпЛА находится в воздушном пространстве Украины.

Обстрелы Украины

Полномасштабная война России против Украины сопровождается ракетными, артиллерийскими и дроновыми атаками. Целью этих террористических усилий являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, больницы, энергетические и транспортные сети.

Очередная попытка атаки состоялась и сегодня утром, когда враг направил беспилотники на Киев. После работы противовоздушной обороны (ПВО) обломки дронов были обнаружены в четырех районах столицы.

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