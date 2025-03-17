Росія вночі запустила більше 170 дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Для атак терористи застосовують БпЛА, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До обстрілів дронами ворог вдається майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 16 березня росіяни запустили 90 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 47 з них.

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