UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія вночі запустила більше 170 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 170 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 березня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 174 безпілотники. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог запускав ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. 

До відбиття повітряної атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та низки інших областей. Також 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок обстрілу постраждали: 

  • Одеська; 
  • Харківська; 
  • Дніпропетровська; 
  • Кіровоградська; 
  • Сумська; 
  • Чернігівська; 
  • Київська області. 

 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Для атак терористи застосовують БпЛА, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До обстрілів дронами ворог вдається майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 16 березня росіяни запустили 90 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 47 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяППОВійна в Україні