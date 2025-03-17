Россия ночью запустила более 170 дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Для атак террористы применяют БпЛА, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К обстрелам дронами враг прибегает почти каждую ночь. Например, в ночь на 16 марта россияне запустили 90 беспилотников. Противовоздушная оборона сбила 47 из них.

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