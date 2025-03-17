Россия ночью запустила более 170 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 17 марта Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 174 беспилотника. Дроны атаковали с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 90 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и ряда других областей. Также 70 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Во время атаки враг запускал ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Для атак террористы применяют БпЛА, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К обстрелам дронами враг прибегает почти каждую ночь. Например, в ночь на 16 марта россияне запустили 90 беспилотников. Противовоздушная оборона сбила 47 из них.

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