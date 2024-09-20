Росія вночі запустила 70 дронів та чотири ракети: скільки цілей збила ППО

У ніч на 20 вересня ворог атакував Україна чотирма ракетами та запустив 70 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити більше 60 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Цієї ночі ворог атакував Україну:
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Під час повітряного бою вдалось знищити:
Зокрема дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Наразі інформація щодо постраждалих, або ж руйнувань - не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у:
Варто додати, що протягом останніх місяців Росія майже щодня вдається до нічних атак проти України. Як приклад, у ніч на 19 вересня ППО знищила ще 42 БпЛА й керовану авіаційну ракету, а 18 вересня - 46 дронів типу Shahed.
Також від початку року ворог здійснив вже дев'ять масованих обстрілів проти енергетичного сектору України, внаслідок чого цього літа споживачам повернули графіки відключень світла.
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