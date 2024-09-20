Росія вночі запустила 70 дронів та чотири ракети: скільки цілей збила ППО

Цієї ночі ворог атакував Україну:

трьома ракетами невстановленого типу , що були запущені по Донецькій області;

, що були запущені по Донецькій області; керованою авіаційною ракетою Х-59 , яку було запущено з простору тимчасово окупованої території Запорізької області по Дніпропетровській області;

, яку було запущено з простору тимчасово окупованої території Запорізької області по Дніпропетровській області; 70-му ударними БпЛА, які були запущені з територій російських Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Під час повітряного бою вдалось знищити:

61 ударний БпЛА;

одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Зокрема дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Наразі інформація щодо постраждалих, або ж руйнувань - не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у:

Київській;

Дніпропетровській;

Вінницькій;

Черкаській;

Сумській областях й не тільки.

Нічні атаки на Україну

Варто додати, що протягом останніх місяців Росія майже щодня вдається до нічних атак проти України. Як приклад, у ніч на 19 вересня ППО знищила ще 42 БпЛА й керовану авіаційну ракету, а 18 вересня - 46 дронів типу Shahed.

Також від початку року ворог здійснив вже дев'ять масованих обстрілів проти енергетичного сектору України, внаслідок чого цього літа споживачам повернули графіки відключень світла.