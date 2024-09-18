РФ атакувала Україну ракетами та понад 50 дронами: як відпрацювала ППО

Росія атакувала Україну трьома ракетами Х-59 і 52 дронами в ніч проти 18 вересня. ППО збила 46 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей .

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БПЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник - полетів у Росію .

"В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА ", - зазначили у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонської області та 52 ударними БПЛА із районів - Курськ, Єйськ", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Російські війська не припиняють комбіновані атаки по Україні. Ніч на 18 вересня не стала винятком. Повідомлялося про вибухи у Києві та області, працювала ППО. Також вибухи лунали у Кропивницькому.

Наразі відомо, що росіяни атакували енергооб'єкти в Сумах. Крім того, окупанти атакували ракетою Миколаївську область.

Вже вранці дрони атакували і Кропивницький, удар припав на житловий сектор, сталася пожежа. Одна людина загинула, ще одна жінка постраждала.

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