Россия ночью запустила 70 дронов и четыре ракеты: сколько целей сбило ПВО

Этой ночью враг атаковал Украину:

тремя ракетами неустановленного типа , которые были запущены по Донецкой области;

, которые были запущены по Донецкой области; управляемой авиационной ракетой Х-59 , которая была запущена из пространства временно оккупированной территории Запорожской области по Днепропетровской области;

, которая была запущена из пространства временно оккупированной территории Запорожской области по Днепропетровской области; 70-м ударными БпЛА, которые были запущены с территорий российских Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Во время воздушного боя удалось уничтожить:

61 ударный БПЛА;

одну управляемую авиационную ракету Х-59.

В частности девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины. Сейчас информация о пострадавших, или же разрушений - не поступала.

Противовоздушная оборона работала в:

Киевской;

Днепропетровской;

Винницкой;

Черкасской;

Сумской областях и не только.

Ночные атаки на Украину

Стоит добавить, что в течение последних месяцев Россия почти ежедневно прибегает к ночным атакам против Украины. В качестве примера, в ночь на 19 сентября ПВО уничтожила еще 42 БпЛА и управляемую авиационную ракету, а 18 сентября - 46 дронов типа Shahed.

Также с начала года враг совершил уже девять массированных обстрелов против энергетического сектора Украины, в результате чего этим летом потребителям вернули графики отключений света.