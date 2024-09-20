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Россия ночью запустила 70 дронов и четыре ракеты: сколько целей сбило ПВО

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 20 сентября враг атаковал Украину четырьмя ракетами и запустил 70 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить более 60 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью враг атаковал Украину: 

  • тремя ракетами неустановленного типа, которые были запущены по Донецкой области; 
  • управляемой авиационной ракетой Х-59, которая была запущена из пространства временно оккупированной территории Запорожской области по Днепропетровской области; 
  • 70-м ударными БпЛА, которые были запущены с территорий российских Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска. 

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Во время воздушного боя удалось уничтожить: 

  • 61 ударный БПЛА; 
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59. 

В частности девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины. Сейчас информация о пострадавших, или же разрушений - не поступала. 

Противовоздушная оборона работала в: 

  • Киевской; 
  • Днепропетровской; 
  • Винницкой; 
  • Черкасской; 
  • Сумской областях и не только.  

Ночные атаки на Украину 

Стоит добавить, что в течение последних месяцев Россия почти ежедневно прибегает к ночным атакам против Украины. В качестве примера, в ночь на 19 сентября ПВО уничтожила еще 42 БпЛА и управляемую авиационную ракету, а 18 сентября - 46 дронов типа Shahed

Также с начала года враг совершил уже девять массированных обстрелов против энергетического сектора Украины, в результате чего этим летом потребителям вернули графики отключений света. 

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