Росія вночі запустила 70 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 січня росіяни запустили проти України 70 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й безпілотники-імітатори. До відбиття повітряної атаки залучалась авіація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Терористи запускали дрони із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряну атаку відбивали:
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 46 дронів у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської областей.
Також 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджені приватні будинки у:
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує українську територію засобами повітряного нападу, що створює серйозну загрозу для цивільних. Зокрема протягом останніх місяців терористи майже щодня вдаються до нічних атак.
Наприклад, у ніч на 8 січня, противник атакував Україну 64-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Тоді ж ППО вдалось знищити 41 ворожий дрон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.