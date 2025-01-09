Россия ночью запустила 70 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 9 января россияне запустили против Украины 70 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и беспилотники-имитаторы. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Террористы запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.
Воздушную атаку отражали:
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 46 дронов в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.
Также 24 дрона-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома в:
С начала полномасштабной войны враг регулярно атакует украинскую территорию средствами воздушного нападения, что создает серьезную угрозу для гражданских. В частности, в течение последних месяцев террористы почти ежедневно прибегают к ночным атакам.
Например, в ночь на 8 января, противник атаковал Украину 64-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Тогда же ПВО удалось уничтожить 41 вражеский дрон.
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