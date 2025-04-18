Росія вночі запустила 6 ракет й десятки дронів: як ППО відбила атаку

Обстріли України з боку Росії

Росія щодня обстрілює територію України, застосовуючи широкий спектр засобів ураження - від артилерії та реактивних систем залпового вогню до авіабомб, крилатих і балістичних ракет. Особливо інтенсивними є атаки на прифронтові регіони та прикордонні зони.

Окрім цього, російські війська систематично використовують ударні дрони, зокрема типу "Shahed", які запускають щоночі.

Цієї ночі один з ворожих БпЛА влучив по приватному цеху із виробництва пасок, внаслідок чого загинув підприємець.

Зокрема терористи вдарили ракетою по Харкову у Страсну п'ятницю. Кількість поранених вже перевищила 70 осіб.

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