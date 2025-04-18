Россия ночью запустила 6 ракет и десятки дронов: как ПВО отразила атаку

Обстрелы Украины со стороны России

Россия ежедневно обстреливает территорию Украины, применяя широкий спектр средств поражения - от артиллерии и реактивных систем залпового огня до авиабомб, крылатых и баллистических ракет. Особенно интенсивными являются атаки на прифронтовые регионы и пограничные зоны.

Кроме этого, российские войска систематически используют ударные дроны, в частности типа "Shahed", которые запускают каждую ночь.

Этой ночью один из вражеских БпЛА попал по частному цеху по производству поясов, в результате чего погиб предприниматель.

В частности террористы ударили ракетой по Харькову в Страстную пятницу. Количество раненых уже превысило 70 человек.

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