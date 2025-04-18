РФ у Страсну п’ятницю вдарила балістикою по Харкову: понад 70 постраждалих (фото, відео)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову у Страсну п'ятницю, 18 квітня. Внаслідок ворожої атаки є жертва, а кількість постраждалих перевищила 70 осіб.

Що відомо про ракетний удар по Харкову - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Коли та чим вдарила РФ по Харкову у Страсну п'ятницю

Чи є жертви, скільки людей постраждали

Які наслідки терористичної атаки Росії



Чим атакувала РФ

Росія завдала ракетного удару по Харкову близько 5:10. За даними прокуратури, окупанти випустили три балістичні ракети "Іскандер" по Основ'янському району Харкова.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетними боєприпасами. Під час огляду правоохоронці, що підрив ворожої ракети відбувся у повітрі для ураження більшої території та об'єктів.

Фото: уламки російських ракет (t.me/prokuratura_kharkiv)

Варто наголосити, що Росія не вперше б'є по цивільних балістикою з касетними боєприпасами, а ракета вибухає у повітрі. Загарбники вже застосовували таку тактику під час смертоносних ударів по Кривому Рогу та Сумах у квітні.

Також додамо, що російські терористи вдарили по Харкову у важливий для християн день - Страсну п'ятницю, який вважається днем скорботи та тиші. У Вербну неділю, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло десятки українців.

Фото: РФ випустила по Харкову три ракети (t.me/dsns_telegram, t.me/prokuratura_kharkiv)

Жертва та постраждалі

Після удару по Харкову місцева влада повідомила про п'ятьох постраждалих, але кількість поранених стрімко зростала. Станом на 9:50 мер міста повідомив, що кількість постраждалих зросла до 74 осіб.

За даними Харківської обласної прокуратури, поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих - четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.

Голова Харківської ОВА уточнює, що госпіталізували 13 поранених, з них двоє дітей. Четверо постраждалих у важкому стані.

Крім того, у Харкові є жертва російського обстрілу - загинув 79-річний чоловік. Він під час ракетного удару перебував у своїй квартирі.



Пошкодження у Харкові

Під атакою російських терористів опинився Основ'янський район Харкова.

Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

"Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок", - повідомив представник Харківської обласної прокуратури.



У ДСНС уточнюють, що через обстріл у Харкові пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорівся дах двоповерхового корпусу, цех та будівля. Вогонь поширився на площу близько 450 квадратних метрів.

Фото: місцеві ЗМІ показали наслідки удару по Харкову (t.me/place_kharkiv)