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Росія вночі запустила 49 дронів: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: ППО вночі збила 27 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 грудня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 49 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 27 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил збройних сил України (ЗСУ).

З 1 години ночі росіяни запустили 49 ударних дронів типу Shahed та безпілотники інших типів із районів російських Брянська та Орла. 

До відбиття повітряної атаки були залучені: 

  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. 

Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 дронів в межах Чернігівської, Сумської, Черкаської, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей. Також 19 БпЛА були локаційно втрачені. 

Ще три дрони досі перебувають у повітряному просторі України. 

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - додаю Повітряні сили. 

Обстріли України 

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосовує різний спектр озброєння для обстрілу інфраструктури України, що створює серйозні ризики й для цивільних. Протягом останніх місяців терористи застосовують дрони та ракети майже кожної ночі. 

В ніч на 15 грудня ворог запустив проти України 108 дронів, внаслідок чого ППО працювала в 10 областях країни. Зранку було відомо про збиття 56 БпЛА, ще 49 дронів не досягли своїх цілей. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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