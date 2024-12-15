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Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: скільки збили сили ППО

Україна , Неділя 15 грудня 2024 08:56
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Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: скільки збили сили ППО Фото: сили ППО знищили 56 дронів в ніч на 15 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 15 грудня випустили по Україні 108 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни запускали ударні дрони з чотирьох районів в Росії - Курськ, Орел, Брянськ та Міллєрово. Також вночі ворог атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300.

Станом на 8:30 відомо про знищення 56 "Шахедів" та безпілотників інших типів. ППО працювала в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію ще 49 дронів не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три - повернулось у Росію.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, через падіння збитих дронів пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України.

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі росіяни атакували Миколаїв ударними дронами. Як повідомила місцева влада, пошкоджений об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки двоє робітників були поранені.

Крім того, зафіксовані пошкодження в Дніпропетровській області внаслідок атаки дронів. У Дніпропетровській області пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.

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