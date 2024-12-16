Россия ночью запустила 49 дронов: сколько сбила ПВО

С 1 часа ночи россияне запустили 49 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов из районов российских Брянска и Орла.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 дронов в пределах Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Также 19 БпЛА были локально потеряны.

Еще три дрона до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия применяет различный спектр вооружения для обстрела инфраструктуры Украины, что создает серьезные риски и для гражданских. В течение последних месяцев террористы применяют дроны и ракеты почти каждую ночь.

В ночь на 15 декабря враг запустил против Украины 108 дронов, в результате чего ПВО работала в 10 областях страны. Утром было известно о сбитии 56 БпЛА, еще 49 дронов не достигли своих целей.