ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия ночью запустила 49 дронов: сколько сбила ПВО

Понедельник 16 декабря 2024 09:02
UA EN RU
Россия ночью запустила 49 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: ПВО ночью сбила 27 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 декабря Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 49 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 27 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 1 часа ночи россияне запустили 49 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов из районов российских Брянска и Орла.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 дронов в пределах Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Также 19 БпЛА были локально потеряны.

Еще три дрона до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия применяет различный спектр вооружения для обстрела инфраструктуры Украины, что создает серьезные риски и для гражданских. В течение последних месяцев террористы применяют дроны и ракеты почти каждую ночь.

В ночь на 15 декабря враг запустил против Украины 108 дронов, в результате чего ПВО работала в 10 областях страны. Утром было известно о сбитии 56 БпЛА, еще 49 дронов не достигли своих целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных