Росія вночі запустила 4 ракети та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак росіяни застосовують ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 6 липня росіяни запустили 157 дрони та чотири зенітні керовані ракети С-300.

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