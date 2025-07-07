Россия ночью запустила 4 ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак россияне применяют ракеты различных типов, БПЛА, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы).

К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 6 июля россияне запустили 157 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

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