Россия ночью запустила 4 ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

В ночь на 7 июля российские террористы запустили против Украины 105 средств воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг запустил:
По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 75 дронов на севере, востоке и юге страны, среди которых:
Во время атаки зафиксированы попадания дронов в 10 локациях, а падение сбитых - на семи.
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак россияне применяют ракеты различных типов, БПЛА, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы).
К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 6 июля россияне запустили 157 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты С-300.
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