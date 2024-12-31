Россия ночью запустила 21 ракету и десятки дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 31 декабря Российская Федерация (РФ) применила против Украины 61 средство воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 22 из них, еще 24 были локационно потеряны.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки Россия применяла: шесть баллистических ракет "Искандер-М"/КN-23 из Воронежской области, Россия;

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области, Россия;

шесть управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области, Россия;

восемь крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области, Россия;

40 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и беспилотники-имитаторы других типов с направлений российских Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово. К отражению воздушной атаки были привлечены: подразделения зенитных ракетных войск;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

подразделения мобильных огневых групп Сил обороны. В целом удалось сбить: одну Х-47М2 "Кинжал";

пять управляемых авиационных ракет Х-69;

16 ударных БпЛА типа Shahed. Также 24 беспилотника-имитатора различных типов были локально потеряны без негативных последствий. Обстрел Украины 31 декабря С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют территорию Украины, используя дроны, баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и другое оружие, угрожающее жизни гражданских. Утром 31 декабря был нанесен очередной массированный удар, в результате которого взрывы раздавались в Киеве и Шостке Сумской области. По словам мэра Шостки Николая Ноги, в результате атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры, а также повреждены: 12 многоэтажных жилых домов;

2 образовательных учреждения;

другие объекты социальной сферы.