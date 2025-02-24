Росія вночі запустила 185 безпілотників: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно завдає ударів по інфраструктурі України. Для обстрілів терористи застосовують ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники та артилерію. До атаки дронами ворог вдається майже кожної ночі. Вчора ж, 23 лютого, росіяни застосували проти України рекордну кількість дронів.

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