Россия ночью запустила 185 беспилотников: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по инфраструктуре Украины. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотники и артиллерию. К атаке дронами враг прибегает почти каждую ночь. Вчера же, 23 февраля, россияне применили против Украины рекордное количество дронов.

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