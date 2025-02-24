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Россия ночью запустила 185 беспилотников: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ), в ночь на 24 февраля, запустила против Украины 185 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Воздушных сил, дроны атаковали с направлений:

  • российских городов Орел, Брянск, Курск;
  • временно оккупированного Чауда, Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 113-ти дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черниговской областях и не только. Еще 71 беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Днепропетровская;
  • Одесская;
  • Киевская;
  • Хмельницкая области.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по инфраструктуре Украины. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотники и артиллерию. К атаке дронами враг прибегает почти каждую ночь. Вчера же, 23 февраля, россияне применили против Украины рекордное количество дронов.

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