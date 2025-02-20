Росія вночі запустила 14 ракет й більше 160 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 20 лютого Російська Федерація (РФ) запустила проти України 14 ракет та більше 160 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Також 78 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Як пишуть Повітряні сили, ворог вдався до комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури Харківської області.

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Також вже тривалий час ворог вдається до нічних атаки безпілотниками.

У ніч на 19 лютого росіяни атакували Херсон з авіації. Як повідомляв голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ворог запустив по місту три керовані авіаційні бомби (КАБи), один з яких влучив у багатоквартирний будинок.

Також ворог другу ніч підряд атакує енергетичний об'єкт в Одеській області.

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