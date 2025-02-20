Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 20 февраля Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 14 ракет и более 160 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Дроны атаковали с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 78 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 80-ти дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областей.

Как пишут Воздушные силы, враг прибег к комбинированному удару ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Харьковской области.

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Также уже длительное время враг прибегает к ночным атакам беспилотниками.

В ночь на 19 февраля россияне атаковали Херсон с авиации. Как сообщал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, враг запустил по городу три управляемые авиационные бомбы (КАБы), один из которых попал в многоквартирный дом.

Также враг вторую ночь подряд атакует энергетический объект в Одесской области.

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