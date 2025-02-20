Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 20 февраля Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 14 ракет и более 160 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Дроны атаковали с пяти направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как пишут Воздушные силы, враг прибег к комбинированному удару ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Харьковской области.
В целом было применено:
- 14 ракет - крылатые Х-101/Х-55см из Волгоградской области, "Калибры"/"Искандер-К" из акватории Черного моря/Крыма, баллистические "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;
- 161 беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные подразделения;
- средства РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 80-ти дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областей.
Также 78 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадали:
- Харьковская;
- Сумская;
- Одесская;
- Киевская области.
Обстрелы Украины со стороны России
Во время полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Также уже длительное время враг прибегает к ночным атакам беспилотниками.
В ночь на 19 февраля россияне атаковали Херсон с авиации. Как сообщал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, враг запустил по городу три управляемые авиационные бомбы (КАБы), один из которых попал в многоквартирный дом.
Также враг вторую ночь подряд атакует энергетический объект в Одесской области.
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