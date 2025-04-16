Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила атаку

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи) для обстрілів України. Найбільше страждають прифронтові регіони й населені пункти.

До щоденних нічних атак дронами ворог вдається протягом останнього року. Наприклад, у ніч на 15 квітня, Росія запустила балістичну ракету та 52 ударних дрони типу "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.