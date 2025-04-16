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Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила атаку

Ілюстративне фото: Росія вночі запускала дрони з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 квітня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової дронової атаки. Ворог запускав безпілотники з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі терористи загалом запустили 97 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу  Shahed й дрони-імітатори з напрямків: 

  • російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупованого кримського Чауду. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.  

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. Також 34 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Через атаку постраждали: 

  • Сумська; 
  • Одеська; 
  • Дніпропетровська; 
  • Київська; 
  • Полтавська області. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи) для обстрілів України. Найбільше страждають прифронтові регіони й населені пункти.

До щоденних нічних атак дронами ворог вдається протягом останнього року. Наприклад, у ніч на 15 квітня, Росія запустила балістичну ракету та 52 ударних дрони типу "Шахед".

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