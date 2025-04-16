Россия ночью запускала дроны с пяти направлений: как ПВО отразила атаку

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия применяет беспилотники, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы) для обстрелов Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы и населенные пункты.

К ежедневным ночным атакам дронами враг прибегает в течение последнего года. Например, в ночь на 15 апреля, Россия запустила баллистическую ракету и 52 ударных дрона типа "Шахед".

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