RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия ночью запускала дроны с пяти направлений: как ПВО отразила атаку

Иллюстративное фото: Россия ночью запускала дроны с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 апреля Российская Федерация (РФ) прибегла к очередной дроновой атаке. Враг запускал беспилотники с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью террористы в целом запустили 97 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений:

  • российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 57 дронов на востоке, севере, в центре и на юге страны. Также 34 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

Из-за атаки пострадали:

  • Сумская;
  • Одесская;
  • Днепропетровская;
  • Киевская;
  • Полтавская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия применяет беспилотники, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы) для обстрелов Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы и населенные пункты.

К ежедневным ночным атакам дронами враг прибегает в течение последнего года. Например, в ночь на 15 апреля, Россия запустила баллистическую ракету и 52 ударных дрона типа "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОВойна в Украине