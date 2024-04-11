Росія вночі випустила по Україні понад 40 ракет і близько 40 дронів, - Зеленський

"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що сусіди та партнери України бачать, наскільки критичною є потреба в ППО. Глава держави заявив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони та інша оборонна підтримка, а "не заплющування очей і довгі дискусії".

"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - підкреслив Зеленський.