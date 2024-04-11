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Россия ночью выпустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 11 апреля выпустила по Украине 40 ракет и около 40 дронов. Часть ракет и "Шахедов" удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что соседи и партнеры Украины видят, насколько критична потребность в ПВО. Глава государства заявил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны и другая оборонная поддержка, а "не закрывание глаз и долгие дискуссии".

"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", - подчеркнул Зеленский.

 

Новая массированная атака России

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. В частности, оккупанты запускали "Кинжалы". По сообщениям Воздушных сил ВСУ, "Кинжалы" долетели до запада Украины.

Под ударом врага были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области и другие регионы Украины. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема. В Харьковской области были введены графики отключения света.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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