Росія вночі випустила дві ракети й майже 40 дронів: скільки збила ППО

Вночі терористи атакували Україну:

двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем;

37-ма дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ;

До відбиття повітряної атаки були залучені:

підрозділи зенітних ракетних військ та РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила:

дві ракети Х-59/69;

18 БпЛА.

ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей.

Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені. Ще один безпілотник перебуває у повітряному просторі України.

"Через падіння збитих ворожих БпЛА у Вінницькій області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України

Повномасштабна війна Росії проти України супроводжується регулярними дроновими, ракетними й артилерійськими обстрілами української території. Основними цілями атак є об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, промислові підприємства та об'єкти енергетичної системи. Часто обстріли призводять до руйнувань, а також жертв серед цивільного населення.

У ніч на 8 грудня Росія атакувала Україну 74 дронами. Тоді ж ППО вдалось знищити 28 безпілотників. Ще 46 дронів були локаційно втрачені.