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Росія вночі випустила дві ракети й майже 40 дронів: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: ППО вночі збила 18 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 грудня Російська Федерація (РФ) запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у дев'яти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Вночі терористи атакували Україну: 

  • двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем; 
  • 37-ма дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ; 

 До відбиття повітряної атаки були залучені: 

  • підрозділи зенітних ракетних військ та РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила: 

  • дві ракети Х-59/69; 
  • 18 БпЛА. 

ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей. 

Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені. Ще один безпілотник перебуває у повітряному просторі України

"Через падіння збитих ворожих БпЛА у Вінницькій області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств", - пишуть Повітряні сили. 

Обстріли України 

Повномасштабна війна Росії проти України супроводжується регулярними дроновими, ракетними й артилерійськими обстрілами української території. Основними цілями атак є об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, промислові підприємства та об'єкти енергетичної системи. Часто обстріли призводять до руйнувань, а також жертв серед цивільного населення. 

У ніч на 8 грудня Росія атакувала Україну 74 дронами. Тоді ж ППО вдалось знищити 28 безпілотників. Ще 46 дронів були локаційно втрачені.

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