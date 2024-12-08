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Україну знову атакували дрони: скільки випустила РФ і як відпрацювала ППО

Україна , Неділя 08 грудня 2024 08:53
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Україну знову атакували дрони: скільки випустила РФ і як відпрацювала ППО Фото: сили ППО збили за ніч 28 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 8 грудня випустила по Україні 74 дрони. Сили протиповітряної оборони працювали у восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти випустили "Шахеди" та безпілотники інших типів з п'яти районів - Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого "Шахеда" у Кам'янському Дніпропетровської області пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Масштабна атака на енергетику

Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала масованого удару по енергетиці України. Окупанти випустили 97 дронів та понад 90 ракет.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через пошкодження енергооб'єктів Україна знову повернулася до посилених відключень світла.

Станом на 8 грудня ситуація зі світлом почала стабілізуватися. Споживання світла сьогодні обмежуватимуть лише з 14:00 до 18:00.

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