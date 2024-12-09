Россия ночью выпустила две ракеты и почти 40 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 9 декабря Российская Федерация (РФ) запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) работала в девяти областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ночью террористы атаковали Украину:
К отражению воздушной атаки были привлечены:
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила:
ПВО работала в пределах Сумской, Полтавском, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.
В частности 18 дронов были локально потеряны. Еще один беспилотник находится в воздушном пространстве Украины.
"Из-за падения сбитых вражеских БпЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий", - пишут Воздушные силы.
Полномасштабная война России против Украины сопровождается регулярными дроновыми, ракетными и артиллерийскими обстрелами украинской территории. Основными целями атак являются объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, промышленные предприятия и объекты энергетической системы. Часто обстрелы приводят к разрушениям, а также жертвам среди гражданского населения.
В ночь на 8 декабря Россия атаковала Украину 74 дронами. Тогда же ПВО удалось уничтожить 28 беспилотников. Еще 46 дронов были локально потеряны.
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