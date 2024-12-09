Россия ночью выпустила две ракеты и почти 40 дронов: сколько сбила ПВО

Ночью террористы атаковали Украину:

двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем;

37-ю дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, которые были запущены из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск;

К отражению воздушной атаки были привлечены:

подразделения зенитных ракетных войск и РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила:

две ракеты Х-59/69;

18 БПЛА.

ПВО работала в пределах Сумской, Полтавском, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.

В частности 18 дронов были локально потеряны. Еще один беспилотник находится в воздушном пространстве Украины.

"Из-за падения сбитых вражеских БпЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Полномасштабная война России против Украины сопровождается регулярными дроновыми, ракетными и артиллерийскими обстрелами украинской территории. Основными целями атак являются объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, промышленные предприятия и объекты энергетической системы. Часто обстрелы приводят к разрушениям, а также жертвам среди гражданского населения.

В ночь на 8 декабря Россия атаковала Украину 74 дронами. Тогда же ПВО удалось уничтожить 28 беспилотников. Еще 46 дронов были локально потеряны.