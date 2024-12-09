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Россия ночью выпустила две ракеты и почти 40 дронов: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: ПВО ночью сбило 18 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 9 декабря Российская Федерация (РФ) запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) работала в девяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью террористы атаковали Украину: 

  • двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем; 
  • 37-ю дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, которые были запущены из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск; 

 К отражению воздушной атаки были привлечены: 

  • подразделения зенитных ракетных войск и РЭБ; 
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. 

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила: 

  • две ракеты Х-59/69; 
  • 18 БПЛА. 

ПВО работала в пределах Сумской, Полтавском, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей. 

В частности 18 дронов были локально потеряны. Еще один беспилотник находится в воздушном пространстве Украины

"Из-за падения сбитых вражеских БпЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий", - пишут Воздушные силы. 

Обстрелы Украины 

Полномасштабная война России против Украины сопровождается регулярными дроновыми, ракетными и артиллерийскими обстрелами украинской территории. Основными целями атак являются объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, промышленные предприятия и объекты энергетической системы. Часто обстрелы приводят к разрушениям, а также жертвам среди гражданского населения. 

В ночь на 8 декабря Россия атаковала Украину 74 дронами. Тогда же ПВО удалось уничтожить 28 беспилотников. Еще 46 дронов были локально потеряны.

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