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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вночі вдарила по нафтобазі KLO на Київщині

17:01 20.08.2026 Чт
2 хв
Ворог знову б'є по паливній інфраструктурі
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ пошкодила нафтобазу KLO (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Російські війська цієї ночі завдали удару по Броварському району Київської області. Під атакою опинилася нафтобаза мережі KLO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію компанії KLO.

Наслідки удару та ситуація на підприємстві

Ворожа атака відбулася в ніч на 20 серпня. Унаслідок влучання нафтобаза компанії зазнала руйнувань.

За даними компанії, під час обстрілу ніхто з працівників не постраждав.

У KLO зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році мережа втратила низку автозаправних комплексів, а тепер зазнала нового удару.

Зараз команда працює над ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкоджених об'єктів.

Удари по Києву та області

Нагадаємо, вночі проти 20 серпня окупанти завдали чергового масованого удару по столиці та Київській області ракетами різних типів і дронами.

За словами президента України Володимира Зеленського, цей удар по Києву та області був одним із найбільш цинічних і масштабних. Унаслідок обстрілу пошкоджено 30 житлових будинків, школу, лікарню та дитсадок, а у столиці загинули щонайменше 15 людей.

Вдень атаки безпілотників продовжилися - Росія знову атакувала Київ дронами, через що в одному з районів виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

Крім того, у регіоні суттєвих руйнувань зазнала цивільна логістика - РФ атакувала склади "Фори" та Yves Rocher на Київщині, свідомо поціливши у приміщення торгових мереж.

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