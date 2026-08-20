Росія вночі вдарила по нафтобазі KLO на Київщині

Наслідки удару та ситуація на підприємстві

Ворожа атака відбулася в ніч на 20 серпня. Унаслідок влучання нафтобаза компанії зазнала руйнувань.

За даними компанії, під час обстрілу ніхто з працівників не постраждав.

У KLO зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році мережа втратила низку автозаправних комплексів, а тепер зазнала нового удару.

Зараз команда працює над ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкоджених об'єктів.