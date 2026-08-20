Россия ночью ударила по нефтебазе KLO в Киевской области

Российские войска этой ночью нанесли удар по Броварскому району Киевской области. Под атакой оказалась нефтебаза сети KLO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании KLO.
Вражеская атака произошла в ночь на 20 августа. В результате попадания нефтебаза компании потерпела разрушения.
По данным компании, при обстреле никто из работников не пострадал.
В KLO отметили, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году сеть потеряла ряд автозаправочных комплексов, а теперь потерпела новый удар.
Сейчас команда работает над ликвидацией последствий атаки и восстановлением поврежденных объектов.
Напомним, ночью против 20 августа оккупанты нанесли очередной массированный удар по столице и Киевской области ракетами разных типов и дронами.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот удар по Киеву и области был одним из самых циничных и масштабных. В результате обстрела повреждены 30 жилых домов, школа, больница и детсад, а в столице погибли по меньшей мере 15 человек.
Днем атаки беспилотников продолжились - Россия снова атаковала Киев дронами , из-за чего в одном из районов возник пожар в результате падения обломков.
Кроме того, в регионе существенных разрушений потерпела гражданская логистика - РФ атаковала склады "Форы" и Yves Rocher в Киевской области, сознательно попав в помещение торговых сетей.