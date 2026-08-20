Россия ночью ударила по нефтебазе KLO в Киевской области

Удары по Киеву и области

Напомним, ночью против 20 августа оккупанты нанесли очередной массированный удар по столице и Киевской области ракетами разных типов и дронами.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот удар по Киеву и области был одним из самых циничных и масштабных. В результате обстрела повреждены 30 жилых домов, школа, больница и детсад, а в столице погибли по меньшей мере 15 человек.

Днем атаки беспилотников продолжились - Россия снова атаковала Киев дронами , из-за чего в одном из районов возник пожар в результате падения обломков.

Кроме того, в регионе существенных разрушений потерпела гражданская логистика - РФ атаковала склады "Форы" и Yves Rocher в Киевской области, сознательно попав в помещение торговых сетей.